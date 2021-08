Bu birlik ve beraberlik ruhunu Türkiye çok sevdi

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol , son günlerin en çok konuşulan ismi. Çelikkol'un Marmaris 'teki yangında itfaiye erlerinin arasına karışıp onlarla birlikte mücade vermesi herkes tarafından takdir edildi. Çelikkol, arkadaşlarıyla birlikte önce Ören 'de yapılan çalışmalara katıldı. Profesyonel ekiplerle çalışıp bulunduğu bölgedeki yangını söndürmeyi başardı. Ardından da Turgut 'taki çalışmalara katıldı. Gece gündüz itfaiye erleriyle çalışan ünlü oyuncu, üç gece onlarla sabahladı. Doğa tutkunu ünlü oyuncu, bir ara dağ yolunda kalan su tankerlerini de arkadaşlarıyla birlikte itti. Tankerin arkasına geçip şoföre komutlar veren Çelikkol, "Gaza bas ağabey, çıkartacağız bu aracı" diyerek etrafındakileri de motive etti. Ünlü oyuncunun bu mücadelesine çevredekiler de hayran kaldı.Çelikkol ile yangın bölgesinde çalışanlar, "Hepimizle birlikte mücadele ediyor. Hortumu sırtına alıp herkese öncülük ediyor. İtfaiye erlerinin kendisine söylediklerini yerine getiriyor. Her yerde o var. Hem dağa çıkıp yangını söndürüyor, hem de aşağı inip kalan su tankerlerine yardımcı oluyor" diye anlattı. Bu birlik ve beraberlik ruhunu herkes öyle sevdi ki, Çelikkol sosyal medyada kahraman ilan edildi.Oyunculuk yapmadan önce 15 yıl basketbol oynayan ve genç milli takımla sahada mücadele eden Çelikkol, ardından oyunculuğa yöneldi. Tam bir spor ve doğa aşığı olan Çelikkol, bu tutkusunu her fırsatta dile getiriyor: "Doğanın sesini, hayvanları çok seviyorum. Doğa benim tutkum, hayvanlar dostum. Onlara her zaman sahip çıkacağım." Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına dayanan hayvan sevgisinden de şöyle bahsediyor: "Asker çocuğuyum. Babamlar donanmada çalışırken kurtlar geçerdi. Beyaz yüksek bir hayvan geçti.Bir gün babama 'Bu hayvanın ırkı nedir?' dediğimde 'Dünyanın en güçlü köpeği ve en güzel dostudur' diye cevap vermişti. O gün kangala aşık oldum ve çok sevdim. Doğa tutkum çocukluğumdan geliyor. Bütün hayvanlara çok büyük bir sevgim var. Hayvanlar ve doğa bizim canımız, dostumuzdur. Doğada gezmeyi, köpeklerle koşmayı çok seviyorum. Zaten benim de 7 köpeğim var. Sporun bütün dallarıyla ilgileniyorum. Gün içinde hissettiğim neyse oraya koşuyorum..." Yıllar önce rol aldığı bir dizide kahraman bir bordo bereliyi canlandırıp hava, kara ve su altı eğitimler alan ünlü oyuncu, kılıç kullanıyor, binicilik yapıyor, balıkadam ve kayak eğitmenliği yapıyor.