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Giriş Tarihi: 7.8.2021 10:47 Son Güncelleme: 7.8.2021 11:16

Pınar Altuğ üzüntüsünü öncesi- sonrası fotoğrafı ile paylaştı "Mayıs ayında gitmiştik! Şimdi bu halde..."

Pınar Altuğ üzüntüsünü öncesi- sonrası fotoğrafı ile paylaştı Mayıs ayında gitmiştik! Şimdi bu halde...

Türkiye günlerdir yangınlarla mücadele ederken bölgeden kontrol altına alınan yerlerle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından geçtiğimiz Mayıs ayında ailesi ile kamp yaptığı yerin yangın öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından geçtiğimiz Mayıs alanında kamp yaptığı yerin yangın öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz Mayıs ayında kamp için gittiği Bodrum'un Şeytanderesi koyunun da yandığını açıklayarak üzüntüsünü dile getirdi.

Pınar Altuğ, bölgenin yangından önce ve sonra çekilen fotoğrafını paylaşarak "Mayıs ayında kampa gitmiştik, şimdi bu halde..." notunu ekledi.

Altuğ'un paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

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Pınar Altuğ üzüntüsünü öncesi- sonrası fotoğrafı ile paylaştı "Mayıs ayında gitmiştik! Şimdi bu halde..."
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