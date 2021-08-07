Pınar Altuğ üzüntüsünü öncesi- sonrası fotoğrafı ile paylaştı "Mayıs ayında gitmiştik! Şimdi bu halde..."

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan oyuncu Pınar Altuğ, Instagram hesabından geçtiğimiz Mayıs alanında kamp yaptığı yerin yangın öncesi ve sonrası fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz Mayıs ayında kamp için gittiği Bodrum'un Şeytanderesi koyunun da yandığını açıklayarak üzüntüsünü dile getirdi.
Pınar Altuğ, bölgenin yangından önce ve sonra çekilen fotoğrafını paylaşarak "Mayıs ayında kampa gitmiştik, şimdi bu halde..." notunu ekledi.