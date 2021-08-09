Alevler arasında kaldık zehirlendim

Açelya Elmas
, önceki gün Türkbükü
'nde görüntülendi. Siento Beach
'te dinlenen Elmas, Marmaris
yangınında en ön saflarda ateşi söndürmek ve hayvanları kurtarmak için yardımda bulunduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Hem ülkemiz, hem dünya birbirinden kötü felaketlere karşı savaş veriyor. Hastalık, deprem, sel derken şimdi de yangınlar çıktı. İçimiz kan ağlıyor. Ben de birkaç gündür yangın söndürme ekipleriyle birlikte hem hayvanları, hem ormanları kurtarmak için savaş veriyordum. İnsan seyirci kalamıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Bu sırada farkında olmadan gazdan zehirlenmişim. Termik santralin yandığı gün Ören'de hayvanları kurtarmaya çalışıyorduk. Oradan Kıyıkışlacık
'a geçtik, yangın söndürüldü, soğutuldu. Ben de sabah 5'te eve gittim. Ciğerlerime gaz dolduğunu fark etmedim. Bir iki gün evde yattım, zehirlenmişim" dedi.