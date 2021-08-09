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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Alevler arasında kaldık zehirlendim

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Alevler arasında kaldık zehirlendim

Oyuncu Açelya Elmas, önceki gün Türkbükü’ndeydi. Marmaris yangınında en ön saflarda ateşi söndürmek için mücadele eden Elmas, “Termik santralin yandığı gün Ören’de hayvanları kurtarmaya çalışıyorduk. Oradan Kıyıkışlacık’a geçtik. Yangın söndürülüp soğutulunca sabah 5’te eve gittim. Ciğerlerime gaz dolduğunu fark etmedim meğer zehirlenmişim” dedi

Açelya Elmas, önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Siento Beach'te dinlenen Elmas, Marmaris yangınında en ön saflarda ateşi söndürmek ve hayvanları kurtarmak için yardımda bulunduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Hem ülkemiz, hem dünya birbirinden kötü felaketlere karşı savaş veriyor. Hastalık, deprem, sel derken şimdi de yangınlar çıktı. İçimiz kan ağlıyor. Ben de birkaç gündür yangın söndürme ekipleriyle birlikte hem hayvanları, hem ormanları kurtarmak için savaş veriyordum. İnsan seyirci kalamıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Bu sırada farkında olmadan gazdan zehirlenmişim. Termik santralin yandığı gün Ören'de hayvanları kurtarmaya çalışıyorduk. Oradan Kıyıkışlacık'a geçtik, yangın söndürüldü, soğutuldu. Ben de sabah 5'te eve gittim. Ciğerlerime gaz dolduğunu fark etmedim. Bir iki gün evde yattım, zehirlenmişim" dedi.
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Alevler arasında kaldık zehirlendim
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