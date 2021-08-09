Hırsızlık şoku yaşamıştı... Oğulcan Engin’in motosikletinin çalındığı anlar anbean kamerada!

Üstünde anahtarını unutarak mekana giren Engin'in arkasından durumu fark eden bir şahıs motorun yanına geldi. Anahtarı kontaktan çıkartan şahıs önce motosikletin sepetini açarak içerisinde değerli şeyler aradı. Şahıs ardından motosiklete binerek kız arkadaşıyla birlikte hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin’in motosikletinin çalındığı anlar kamerada | Video

"KIZ ARKADAŞIMLA BEYOĞLU'NDA TUR ATTIM"

Olayın ardından Engin'in şikayetini üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, önce şahsın eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Çalışmalar sürdüğü esnada çalınan motosiklet, ertesi gün hırsızın kaza yapması sonucu Kasımpaşa'da terk edilmiş halde bulundu.