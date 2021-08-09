Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran hoca tuttu, İspanyolca öğreniyor!

atv'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in başrol oyuncusu Onur Seyit Yaran, İspanyolca öğrenmeye başladı. Pandemi öncesinde yaptığı Madrid gezisinde ülkeye hayran kalan oyuncu, rol aldığı dizilerin ilgi görmesinin de etkisiye büyük bir İspanyol hayran kitlesi edindi. Bir hoca ile anlaşan ve yoğun özel dersler ile İspanyolcasını hızlı biçimde geliştirmeye başlayan Onur Seyit Yaran, önümüzdeki sene İspanya turuna çıkarak ülkeyi ve kültürünü daha yakından tanımayı amaçlıyor.