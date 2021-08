Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran hoca tuttu, İspanyolca öğreniyor!

2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, şimdilerde ATV'de ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat vermektedir. Onur Seyit Yaran, 1.87 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Onur Seyit Yaran Rol Aldığı Yapımlar

2020 - Kardeşlerim (Doruk) (TC Dizisi)

2019 – Vuslat (Enes) (TV Dizisi)

2018 – Kalk Gidelim (Canberk) (TV Dizisi)