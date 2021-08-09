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Giriş Tarihi: 9.8.2021 15:16 Son Güncelleme: 9.8.2021 15:16

Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran hoca tuttu, İspanyolca öğreniyor!

Kardeşlerim’in Doruk’u Onur Seyit Yaran hoca tuttu, İspanyolca öğreniyor!

ATV ekranında geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede fenomen olan 'Kardeşlerim' dizisindeki rolüyle dikkat çeken genç yetenek Onur Seyit Yaran, başarılı oyunculuk performansıyla sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Instagram'da 2,2 milyon takipçisi bulunan Onur Seyit Yaran, her paylaşımıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Özellikle yurt dışında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Yaran, şimdilerde İspanyolca öğrenmeye başladı. Kariyer hedefini yükselten oyuncu, bakın önümüzdeki sene neler yapmayı amaçlıyor...

atv'nin sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in başrol oyuncusu Onur Seyit Yaran, İspanyolca öğrenmeye başladı. Pandemi öncesinde yaptığı Madrid gezisinde ülkeye hayran kalan oyuncu, rol aldığı dizilerin ilgi görmesinin de etkisiye büyük bir İspanyol hayran kitlesi edindi. Bir hoca ile anlaşan ve yoğun özel dersler ile İspanyolcasını hızlı biçimde geliştirmeye başlayan Onur Seyit Yaran, önümüzdeki sene İspanya turuna çıkarak ülkeyi ve kültürünü daha yakından tanımayı amaçlıyor.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.

2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran, şimdilerde ATV'de ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat vermektedir. Onur Seyit Yaran, 1.87 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Onur Seyit Yaran Rol Aldığı Yapımlar

2020 - Kardeşlerim (Doruk) (TC Dizisi)

2019 – Vuslat (Enes) (TV Dizisi)

2018 – Kalk Gidelim (Canberk) (TV Dizisi)

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Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran hoca tuttu, İspanyolca öğreniyor!
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