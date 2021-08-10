Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız sezonu açtı! Şükrü Özyıldız meşhur pozunu vermekten geri kalmadı!

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen dizileri arasına giren 'Akıncı'da 'Fatih' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, dizisi sezon finali yapar yapmaz tatile çıktı.
SAÇLARINI ÜÇ NUMARA KESTİRDİ
Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü oyuncu saçlarını üç numara kestirdi.
YENİDEN BUDA HEYKELİYLE POZ VERDİ
Son hali ile takipçilerinin beğenisini kazanan Şükrü Özyıldız, 2020 yılında fotoğraf çektirdiği Buda heykeli ile yeniden poz verdi.
ÜNLÜ OYUNCUYA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Gittiği sahilde bulunan Buda heykelinin yanında poz veren ünlü oyuncu, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.