Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız sezonu açtı! Şükrü Özyıldız meşhur pozunu vermekten geri kalmadı!

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen dizileri arasına giren 'Akıncı'da 'Fatih' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, dizisi sezon finali yapar yapmaz tatile çıktı.

SAÇLARINI ÜÇ NUMARA KESTİRDİ

Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü oyuncu saçlarını üç numara kestirdi.