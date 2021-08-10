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Giriş Tarihi: 10.8.2021 21:55 Son Güncelleme: 10.8.2021 22:10

Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız sezonu açtı! Şükrü Özyıldız meşhur pozunu vermekten geri kalmadı!

Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız sezonu açtı! Şükrü Özyıldız meşhur pozunu vermekten geri kalmadı!

ATV’nin sevilen ve en çok izlenen dizisi ‘Akıncı’nın yıldızı ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde Çeşme’de açtı. Saçlarını üç numara kestiren Şükrü Özyıldız, tatil yaptığı Çeşme’de görüntülendi. Son hali ile takipçilerinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu, 2020 yılında fotoğraf çektirdiği Buda heykeli ile yeniden poz verdi. İşte Şükrü Özyıldız’ın o fotoğrafı…

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen dizileri arasına giren 'Akıncı'da 'Fatih' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, dizisi sezon finali yapar yapmaz tatile çıktı.

SAÇLARINI ÜÇ NUMARA KESTİRDİ

Tatil sezonunu Çeşme'de açan ünlü oyuncu saçlarını üç numara kestirdi.

YENİDEN BUDA HEYKELİYLE POZ VERDİ

Son hali ile takipçilerinin beğenisini kazanan Şükrü Özyıldız, 2020 yılında fotoğraf çektirdiği Buda heykeli ile yeniden poz verdi.

ÜNLÜ OYUNCUYA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Gittiği sahilde bulunan Buda heykelinin yanında poz veren ünlü oyuncu, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bu fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız sezonu açtı! Şükrü Özyıldız meşhur pozunu vermekten geri kalmadı!
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