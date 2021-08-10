Amcaya son görev

Usta oyuncu Oktay Kaynarca
, önceki gün Karacaahmet Şakirin Camii
'nden amcasının cenazesini kaldırdı. 60 yaşındaki amcası Murat Yılmaz
'ı çoklu organ yetmezliği nedeniyle toprağa veren Kaynarca, bir hayli üzgün ve yorgundu. Gelen taziyeleri kabul eden oyuncu, "Herkesten Allah razı olsun, maalesef hayatın gerçeği bu.
Bir hastalık süreci vardı zaten, kendimizi ne kadar hazırlasak da haberi alınca insan kötü oluyor. Allah toprağını bol etsin, birlikte büyüdüğümüz amcamız, ağabeyimiz artık aramızda değil" dedi. Amcasının kendisinden 5-6 büyük olduğunu belirten Kaynarca, sözlerine şöyle devam etti: "Neredeyse aynı dönemleri yaşadık, birlikte büyüdük. Benim için amcadan önce, bir ağabeydi." Pandemi süresince kayıplar yaşadığını belirten Kaynarca, "Maalesef yakınlarımız, arkadaşlarımızı kaybettik, Allah sonumuzu hayretsin inşallah" dedi.