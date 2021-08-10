Aytaç Şaşmaz’ı karşısında gören genç hayranı heyecandan fenalaştı! Sosyal medyaya damga vuran anlar...

Şimdilerde "Baht Oyunu" dizisinde 'Bora' karakterine hayat veren 23 yaşındaki oyuncu Aytaç Şaşmaz, bir hayranıyla bir araya geldi. Şaşmaz'ı karşısında gören hayranı bir anda fenalık geçirdi.
O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...
Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız, heyecandan fenalaştı | Video
Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız, heyecandan fenalaştı | Video
Aytaç Şaşmaz, 5 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir. Oyunculuk eğitimi alan Aytaç Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında, başrolünde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Kötü Çocuk isimli sinema filmi ile yaşamıştır.
Son olarak Söz dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat vermektedir. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Aslan burcudur.