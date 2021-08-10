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Giriş Tarihi: 10.8.2021 15:15 Son Güncelleme: 10.8.2021 15:15

Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç hayranı heyecandan fenalaştı! Sosyal medyaya damga vuran anlar...

Aytaç Şaşmaz’ı karşısında gören genç hayranı heyecandan fenalaştı! Sosyal medyaya damga vuran anlar...

"Söz" ve "Hekimoğlu" dizisi ile yıldızı parlayan, "Baht Oyunu" dizisinde şimdilerde başrol oynayan Aytaç Şaşmaz, son dönemde rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki genç oyuncu, sosyal medyada ise geniş bir hayran kitlesine sahip. Instagram'da 3 milyon kişilik hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Şaşmaz, son olarak bir hayranıyla bir araya geldi. Hayranı olduğu oyuncu Aytaç Şaşmaz’ı karşısında gören genç kız, heyecandan fenalaştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, magazin gündemine oturdu.

Şimdilerde "Baht Oyunu" dizisinde 'Bora' karakterine hayat veren 23 yaşındaki oyuncu Aytaç Şaşmaz, bir hayranıyla bir araya geldi. Şaşmaz'ı karşısında gören hayranı bir anda fenalık geçirdi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...

Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız, heyecandan fenalaştı | Video

Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç kız, heyecandan fenalaştı | Video

Aytaç Şaşmaz, 5 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir. Oyunculuk eğitimi alan Aytaç Şaşmaz, ilk oyunculuk deneyimini 2017 yılında, başrolünde Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Kötü Çocuk isimli sinema filmi ile yaşamıştır.

Son olarak Söz dizisinde rol alan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Emre karakterine hayat vermektedir. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Aslan burcudur.

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Aytaç Şaşmaz'ı karşısında gören genç hayranı heyecandan fenalaştı! Sosyal medyaya damga vuran anlar...
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