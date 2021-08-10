Çolpan İlhan’a doğum günü anması

25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan, usta sanatçı Çolpan İlhan
, doğum gününde mezarı başında anıldı. Oğlu Kerem Alışık
ve torunu Sadri Alışık
'ın yanı sıra yakın dostlarının ve sevenlerinin katıldığı anmada, duygusal anlar yaşandı. Kerem Alışık, duygularını şöyle dile getirdi: "Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan
şiirinden çıkmıştır. Al ışıklı, ak alınlı, pak yüzlü, bir örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan, tek başına ama bir yıldızlar grubu kadar kalabalık, öyle zarif, ana bağrı kadar sıcak ve temizdir. O evimizin, barkımızın mukaddes yüzlü kahramanı, onu çok özledik. Bugün doğum gününde dualarla, şükranla, minnetle andık."