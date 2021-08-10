İkimizin Sırrı dizisinin Alp’i Aras Aydın’dan ‘Geceler Düşman’ yorumu

ATV'nin merakla beklenen dizisi İkimizin Sırrı, ekran yolculuğuna başladı. Çok beğenilen bir bölümle izleyiciyle buluşan dizi, 'Geceler Düşman' şarkısıyla duygulu anlara sahne oldu. Leyla Feray ile birlikte dizinin başrollerini paylaşan Aras Aydın'ın seslendirdiği şarkı, İkimizin Sırrı'nın en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

İlk bölümü ile beğeni toplayan İkimizin Sırrı dizisinde Aras Aydın'ın canlandırdığı Alp Karahun karakterinin çocukluğundan taşıdığı yaralar ortaya çıktı. Gazinoda çalışan annesiyle iletişim kuramadan büyüyen Alp, saz çalmayı öğrendiği güne döndü. Annesinin kuliste uyuduğu bir gece küçük Alp'in hüzünlü duruşu gazinonun saz sanatçısının dikkatini çekti. Alp'le konuşan sanatçı, ondan kendisini üzmemesini isterken sazın her derde deva olduğunu dile getirdi.

ALP, SAZ ÇALMAYI ÖĞRENDİ

Saz çaldıkça Alp'in yüzündeki hüzün yerini hafif bir gülümsemeye bıraktı. Sazcı ağabeyinin teklifiyle enstrüman çalmayı öğrenmek isteyen Alp, sazı eline aldı.

Geçmişini hatırlayan Alp Karahun, duygusal gecesini sazına ve sesine yansıttı. Alp hem çaldı söyledi. "Geceler Düşman" şarkısına ses veren Alp, şarkının sonlarına doğru gözyaşlarını tutamadı. İkimizin Sırrı izleyicilerini duygulandıran anlar büyük ilgi çekti. İkimizin Sırrı izleyicileri zengin, yakışıklı ve başarılı bir iş adamı olan Alp Karahun'un farklı bir yönüyle tanışmış oldu.

İkimizin Sırrı dizisi 2. Bölümü ile 15 Ağustos Pazar Akşamı saat 20.00'de atv'de izleyicisiyle buluşacak.

Söz ve müziği Adnan Ergil'e ait Geceler Düşman şarkının sözleri;

Takvimlerden haberin yok mu

Geçiyor yıllar

Bana küsmüş yüzüme gülmez

Zalim aynalar

*

Kimimiz yorgun kimimiz vurgun

Kimi isyankar

Acı gerçek bu ömrümüz bir su

Geçiyor yıllar

*

Vakit geç olmuş dönülmez yolmuş

Yürek bin pişman

Bundan böyle bana meyler dost

Geceler düşman

*

Hani nerde beklenenler

Medet umdum senelerce

Anılar hep doludizgin

Bana hayır yok gecelerde