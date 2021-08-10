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Giriş Tarihi: 10.8.2021

İkimizin Sırrı’ en çok izlenen dizi oldu hem sosyal medyaya hem reytinglere damga vurdu

‘İkimizin Sırrı’ en çok izlenen dizi oldu hem sosyal medyaya hem reytinglere damga vurdu

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın’ın yer aldığı ATV’nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, önceki akşam yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan dizi olurken, reytinglerde de en çok izlenen dizi unvanını elde etti. Bir annekızın hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı, her pazar yeni bölümleriyle saat 20.00’de ATV’de!

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi 'İkimizin Sırrı', önceki akşam yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan dizi olurken, reytinglerde ise en çok izlenen dizi unvanına sahip oldu. Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan diziyle ile ilgili sosyal medyada on binlerce tweet atıldı.

YENİ FRAGMAN MERAK UYANDIRDI
İlk bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen dizinin bu pazar yayınlanacak 2. bölümünün fragmanı ise kısa sürede çok izlendi, çok beğenildi. Kadrosunda Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu gibi isimlerin de yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı diziyi Cem Akyoldaş yönetiyor. 'İkimizin Sırrı'nın senaryosu ise Özen Yula'ya ait.
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‘İkimizin Sırrı’ en çok izlenen dizi oldu hem sosyal medyaya hem reytinglere damga vurdu
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