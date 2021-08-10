‘İkimizin Sırrı’ en çok izlenen dizi oldu hem sosyal medyaya hem reytinglere damga vurdu
ABONE OL
Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın’ın yer aldığı ATV’nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, önceki akşam yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan dizi olurken, reytinglerde de en çok izlenen dizi unvanını elde etti. Bir annekızın hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı, her pazar yeni bölümleriyle saat 20.00’de ATV’de!
BaşrollerindeLeyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi 'İkimizin Sırrı', önceki akşam yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulan dizi olurken, reytinglerde ise en çok izlenen dizi unvanına sahip oldu. Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan diziyle ile ilgili sosyal medyada on binlerce tweet atıldı.