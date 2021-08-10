Ünlü manken Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasında sular durulmuyor! Fotoğraf kavgası sil baştan…

'KIZIMIN FOTOĞRAFLARİ TİCARI AMAÇLA KULLANILAMAZ'

Önbilgin, Instagram'da bir milyon takipçisi olan Akkaya'nın kızlarını bikinili halde bir firmanın reklamlarında ticari amaçla kullandığını ileri sürmüştü. Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medyada yayınladığını iddia eden Önbilgin, bu fotoğraflara tepki gösterildiğini, çocuğun menfaati için görsellerinin sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını istemişti.