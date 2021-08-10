Ünlü manken Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasında sular durulmuyor! Fotoğraf kavgası sil baştan…

İş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden olan kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için açtığı davayı kaybetti. Önbilgin, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, davanın tekrardan görülmesine karar verdi.
Yurt dışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden doğan 11 yaşındaki kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine eski sevgilisi Deniz Akkaya'yı Aile Mahkemesi'ne şikayet etmişti. Akkaya'nın çocuklarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını talep etmişti.
'SÖZ HAKKIM VAR'
İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı davada Önbilgin, Akkaya ile yaşadığı birlikteliğinden 2009'da Ayşe adında bir çocuklarının olduğunu belirtmişti. Daha sonra ilişkilerinin bitmesi üzerine karşılıklı açılan davalarla hukuki sürecin devam ettiğini söyleyen Önbilgin, velayeti kendisinde olmasa da çocuğun gelişiminde kendi söz hakkının bulunduğunu belirtmişti.
Tanıkların dinlendiği dava, geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı. Mahkeme, Önbilgin'in kızının fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılması ve önlenmesi talebini reddetmişti. Önbilgin, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme, itirazı kabul ederek davanın yeniden görülmesine karar verdi. Böylelikle ikili arasındaki hukuki süreç tekrardan başlamış oldu.
'KIZIMIN FOTOĞRAFLARİ TİCARI AMAÇLA KULLANILAMAZ'
Önbilgin, Instagram'da bir milyon takipçisi olan Akkaya'nın kızlarını bikinili halde bir firmanın reklamlarında ticari amaçla kullandığını ileri sürmüştü. Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medyada yayınladığını iddia eden Önbilgin, bu fotoğraflara tepki gösterildiğini, çocuğun menfaati için görsellerinin sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını istemişti.