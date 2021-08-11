Haberler Günaydın Haberleri Kardeşlerim’in ‘Harika’sı Gözde Türker balayının ilk gününden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor!
Giriş Tarihi: 11.8.2021 18:41

Kardeşlerim’in ‘Harika’sı Gözde Türker balayının ilk gününden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor!

Kardeşlerim’in ‘Harika’sı Gözde Türker balayının ilk gününden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor!

ATV’nin en çok sevilen ve izlenen yeni dizisi ‘Kardeşlerim’de ‘Harika’ karakterini canlandıran Gözde Türker, geçtiğimiz günlerde nişanlısı Anıl Güler ile nikah masasına oturdu. Uzun süredir birlikte olan Gözde Türker ve Anıl Güler, evlenip balayına çıktı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Önce jakuzide güller içinde poz veren Gözde Türker, bugün de bornozuyla balkonda keyif yaparken görüntülendi. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyaya damga vuran o pozu…

Pandemi nedeniyle uzun süredir birlikte olduğu Anıl Güler ile evliliğini ertelemek zorunda kalan 'Kardeşlerim' dizisinin yıldızı Gözde Türker, sonunda muradına erdi.

SOLUĞU BALAYINDA ALDILAR

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Gözde Türker ve Anıl Güler evlendi. Ünlü çift nikahtan sonra soluğu balayında aldı.

BALAYINDAN PAYLAŞIMLAR DA GELİYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gözde Türker, balayından da fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

"BALAYIMIZIN İLK GÜNÜ..."

Geçtiğimiz gün ünlü oyuncu, jakuzide güller içinde verdiği pozu Instagram sayfasında "Balayımızın ilk günü" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

YENİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Bugün ise Türker, bornozuyla balkonda keyif yaparken çekilen pozunu sosyal medya üzerinden yayınladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerim’in ‘Harika’sı Gözde Türker balayının ilk gününden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA