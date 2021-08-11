Kardeşlerim’in ‘Harika’sı Gözde Türker balayının ilk gününden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor!

Pandemi nedeniyle uzun süredir birlikte olduğu Anıl Güler ile evliliğini ertelemek zorunda kalan 'Kardeşlerim' dizisinin yıldızı Gözde Türker, sonunda muradına erdi.
SOLUĞU BALAYINDA ALDILAR
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Gözde Türker ve Anıl Güler evlendi. Ünlü çift nikahtan sonra soluğu balayında aldı.
BALAYINDAN PAYLAŞIMLAR DA GELİYOR
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gözde Türker, balayından da fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
"BALAYIMIZIN İLK GÜNÜ..."
Geçtiğimiz gün ünlü oyuncu, jakuzide güller içinde verdiği pozu Instagram sayfasında "Balayımızın ilk günü" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.