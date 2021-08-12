Güzel oyuncu Birce Akalay ve Erdem Hamza aşka geldi!

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Erdem Hamza ile birlikte çıktığı tatilde atan oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Ortakent'teki ünlü bir beach'te objektiflere takıldı.
OMUZLARINA ALDI
Milliyet'in haberine göre; Akşam saatlerinde köpeğiyle denize giren oyuncunun hemen arkasından suya giren mimar sevgili, Akalay'ı denizin içerisinde omuzlarına aldı.
AŞKA GELDİLER
Aşka gelip Hamza'ya denizin içerisinde sarılan ünlü oyuncu ve sevgilisinin samimi halleri, kameralara böyle yansıdı.
Bu sefer tercihini bikiniden yana kullandığı görülen 37 yaşındaki güzel oyuncu Birce Akalay'ın aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.
GÜLME KRİZİNE GİRDİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine plajda görüntülenen ve mimar sevgilisiyle suyun içerisinde şakalaşan Akalay, gülme krizine girmişti.
Erdem Hamza'nın boyuna sarılıp, kafasını defalarca okşayan oyuncunun bu hallerini gören hayranları "Allah ayırmasın" diye temennide bulunmuştu.