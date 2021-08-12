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Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:42 Son Güncelleme: 12.8.2021 10:48

Güzel oyuncu Birce Akalay ve Erdem Hamza aşka geldi!

Güzel oyuncu Birce Akalay ve Erdem Hamza aşka geldi!

Oyuncu Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza ile birlikte çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Son olarak plajda görüntülenen ikilinin denizdeki samimi halleri dikkat çekti.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisi Erdem Hamza ile birlikte çıktığı tatilde atan oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün Ortakent'teki ünlü bir beach'te objektiflere takıldı.

OMUZLARINA ALDI

Milliyet'in haberine göre; Akşam saatlerinde köpeğiyle denize giren oyuncunun hemen arkasından suya giren mimar sevgili, Akalay'ı denizin içerisinde omuzlarına aldı.

AŞKA GELDİLER

Aşka gelip Hamza'ya denizin içerisinde sarılan ünlü oyuncu ve sevgilisinin samimi halleri, kameralara böyle yansıdı.

Bu sefer tercihini bikiniden yana kullandığı görülen 37 yaşındaki güzel oyuncu Birce Akalay'ın aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine plajda görüntülenen ve mimar sevgilisiyle suyun içerisinde şakalaşan Akalay, gülme krizine girmişti.

Erdem Hamza'nın boyuna sarılıp, kafasını defalarca okşayan oyuncunun bu hallerini gören hayranları "Allah ayırmasın" diye temennide bulunmuştu.

Sevgilisiyle çocuklar gibi eğlenen Akalay, sonrasında şezlonglara geçmişti. Mimar sevgilisinin taklitlerine kahkahalarla gülen oyuncunun mutlu halleri objektiflere kare kare yansımıştı.

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Güzel oyuncu Birce Akalay ve Erdem Hamza aşka geldi!
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