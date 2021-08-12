Haberler Günaydın Haberleri Yeşillendirme çalışmaları için afet bölgesinde!
Giriş Tarihi: 12.8.2021

Yeşillendirme çalışmaları için afet bölgesinde!

Yeşillendirme çalışmaları için afet bölgesinde!
Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, önceki gün Bodrum Milas ve civarında yaşanan yangın felaketinin ardından bölgedeki yardım çalışmalarını yürüten ekibe destek oldu. Gürman, Konacık mevkiinde görev yapan afet koordinasyon merkezindeki çalışmalara katıldı. Ağaçlandırma ve yeniden yeşillendirme çalışmaları için de kolları sıvayan şarkıcı, "Yaralar sarıldıktan sonra asıl mesele kaybolan yeşilin yeniden yerine konulması. Belki sevenlerimin de desteği ve bağışları ile burada bir orman yaparız" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşillendirme çalışmaları için afet bölgesinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA