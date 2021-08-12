Yeşillendirme çalışmaları için afet bölgesinde!

Oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman
, önceki gün Bodrum Milas
ve civarında yaşanan yangın felaketinin ardından bölgedeki yardım çalışmalarını yürüten ekibe destek oldu. Gürman, Konacık mevkiinde görev yapan afet koordinasyon merkezindeki çalışmalara katıldı. Ağaçlandırma ve yeniden yeşillendirme çalışmaları için de kolları sıvayan şarkıcı, "Yaralar sarıldıktan sonra asıl mesele kaybolan yeşilin yeniden yerine konulması. Belki sevenlerimin de desteği ve bağışları ile burada bir orman yaparız" diye konuştu.