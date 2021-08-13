‘Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmalıyız’

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dizisi 'Baş Belası'nda rol alan İrem Helvacıoğlu
, Nişantaşı City's'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde orman yangını mağdurlarına bağış yaparak destek olan Helvacıoğlu, "Gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmamız gerekiyor" diyerek şöyle devam etti: "Beni en çok endişelendiren şey gelecek nesil. Onlara daha güzel bir miras bırakmalıyız. Bir sürü can gitti... Onların acı çekerek öldüğünü düşünmek korkunç. 'Ne yapabilirim?' diye çok düşündüm. Hortumun ucundan tutsa bile oradaki ekipleri destek olan herkese teşekkür ederim. Bu ormanlar bize değil, dünyaya ait."