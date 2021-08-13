‘İkimizin Sırrı’ şarkılarıyla da sosyal medyada gündem oldu

ATV
'de geçen pazar ilk bölümüyle ekrana gelen, başrollerinde Leyla Feray
ve Aras Aydın
'ın yer aldığı 'İkimizin Sırrı
', sosyal medyada çok konuşulurken, reytinglerde ise en çok izlenen dizi oldu. Heyecanla izlenen dizinin ilk bölümünde ise izleyenleri büyük bir sürpriz karşıladı. Dizide Aras Aydın (Alp) ve Dolunay Soysert
'in (Seylan) özel olarak seslendirdiği şarkılar, sosyal medyada gündem oldu. Aydın, ilk bölüme özel 'Geceler Düşman' adlı şarkıyı seslendirirken, Soysert ise ' Artık Sevmeyeceğim
'i söyledi. Ünlü oyuncuların performansları çok beğenildi