Sadece yakışıklı olmanın günümüzde karşılığı yok

Yılmaz Kunt, son dönemin aranılan genç oyuncularından biri... Best Model yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa adım atan Kunt, şu sıralar atv dizisi 'Baş Belası'ndaki polis 'Doruk' rolüyle dikkat çekiyor. Kunt ile diziyi, rolünü, oyunculuk serüvenini ve özel hayatını konuştuk...

■ Polis rolünü canlandırmak için özel bir çalışma yaptınız mı?

Senaryo elime ilk geçtiği zaman karakteri çıkarabilmek adına oyuncu koçum ile çalışmaya başladım. Yoğun ve sıkı bir çalışmaydı. Bununla beraber aksiyon eğitmeninden polis nasıl ateş eder, nasıl silah çeker, kendini nasıl savunur gibi işin önemli noktalarını öğrendim.



KADIN KARAKTERLER ÇOK GÜÇLÜ



■ Canlandırdığınız 'Doruk' geçen bölümde vuruldu. Vurulma sahnesi zorlu geçti mi?

Evet biraz beni zorladı ama sahnelerimiz hep aksiyonlu olduğu için alıştım bu duruma, ne kadar zor olsa da günün sonunda keyifli sahneler ortaya çıkıyor, bu da çok hoşuma gidiyor. İlk defa aksiyonu bol bir işte yer alıyorum. O yüzden 'Doruk'un yeri her zaman bende ayrı olacaktır.

■ Hoşlandığı kız rehin alınırken 'Doruk' vuruluyor. Sevdikleriniz için siz de her şeyi göze alır mısınız?

Sevdiklerim tehlikede ise ben de tabii ki 'Doruk' gibi hareket ederdim. Çoğu insan da böyle yapar. 'Doruk' herkesin yapması gerekeni yaptı aslında...

■ İzleyicinin dikkatini ne çekti sizce bu projede?

Bu projede bence öne çıkan önemli unsurlardan biri dizideki tüm kadın karakterlerinin ayaklarının yere basması ve güçlü olmaları. Ve tabii sağlam oyuncu kadrosu, güçlü senaryo, iyi bir ekip ve alışılagelmiş bir yaz dizisi olmaması da seyirciyi etkiledi.



YARIŞMA BENİM İÇİN BİR BASAMAKTI



■ Best Model'da birinci olduktan sonra oyunculuk kariyeriniz başladı. Modellik, oyunculuk için bir adım mı oldu?

Aslında ben hiç modellik yapmadım. Yarışmayı, oyunculuk yolunda ilerleyen diğer isimler gibi ben de basamak olarak düşündüm ve o şekilde ilerledim. Hep hedefimde oyunculuk vardı.

■ Ankara'dan İstanbul'a geldiğinizde hayal kırıklıkları yaşadınız mı?

Tabii ki yaşadım, hayatta her şey istediğiniz gibi olmuyor. Hayal kırıklıkları ve zorluklar oluyor. İstanbul'un zorlu yönlerini ben de yaşadım. Önemli olan sağlam adımlarla ilerlemek ve güçlü durmak.

■ Diziden yola çıkarsak siz de ilişkilerinizi 'Doruk' gibi mi yaşarsınız?

Aslında 'Doruk' ile benzer yanlarımız var, ama ayrıştığımız da çok nokta var.

■ Yakışıklı olmanın ekran önünde avantajı var mı sizce?

Bence, sadece yakışıklılığın günümüzde karşılığı yok. Önemli olan o yakışıklılığın içini doldurabilmek, kendini bir adım öteye atabilmek, çok çalışıp kendini geliştirebilmektir.

■ Oyunculuk çocukluk hayaliniz miydi?

Çocukken hiç öyle bir hayalim yoktu aslında, ben daha çok subay olmayı istiyordum. Zaman geçtikçe oyunculuğa karşı ilgim arttı. Bu şekilde de sektöre giriş yapmış oldum.



KENDİSİ GİBİ OLMAYAN KADINA TAHAMMÜL EDEMEM



■ Bir röportajınızda "Disiplinli ve kuralları olan biriyim" demişsiniz...

Evet, disiplin ve kural benim hayatımın olmazsa olmazları. Mental olarak çok yorulduğumda beni ayakta tutan kurallar oldu hep. Bu kurallar uyanma saatlerimden yeme-içme gibi günlük rutinlerimin hepsini içeriyor.

■ İkili ilişkilerde olmazsa olmazınız nedir?

İyi iletişim sanırım çünkü karşındakini tanımanın en iyi yolu onu dinlemektir.

■ Bir kadında tahammül edemediğiniz şey nedir?

Bu konuda keskin bir çizgim yok ama kendi gibi olmaması diyebiliriz.

■ Romantik biri gibi görünüyorsunuz. Öyle mi?

Aslında bu tarz soruları insanın kendinin cevaplaması biraz zor oluyor ama elimden geldiği kadar diyebilirim.



ÇOCUKKEN KİLOLUYDUM BEST MODEL OLMA HAYALİM YOKTU



■ Küçükken kiloluymuşsunuz... Kilolu bir çocuk bir gün hem Türkiye'de hem de dünyada en iyi model seçiliyor. O dönem hiç böyle bir derece alacağınız aklınızdan geçmiş miydi? Hırs mı yaptınız?

Aslında hiç öyle hayallerim yoktu. Liseyi bitirdikten sonra spor yapmaya başladım, ardından çevremdekilerin 'Mutlaka yarışmaya katıl' demesiyle serüvenim başladı. Bu kadarını ben de beklemiyordum ama gelinen kontada sonuç güzel oldu.

■ Birçok gencin hayalini yaşıyorsunuz. Modellik yarışmasında birincilik, ardından oyunculuk ve beraberinde gelen şöhret. Onlara ne tavsiyeniz olur?

Ben hâlâ yolun başındayım ama bir tavsiye vermem gerekirse; kesinlikle çok çalışmak olur. Hangi işi yapıyorsanız, o işe emek veriyorsanız, mutlaka bir gün ilerleme kaydedip meyvesini toplarsınız.



'BAŞ BELASI' KLIŞE YAZ DİZİLERİ GİBİ DEĞİL



■ 'Baş Belası'nda aşk konuları biraz daha ağır ilerliyor...

Evet, klasik yaz dizilerinden farklıyız. Aksiyonu bol ve her bölüm farklı bir olay örgüsü olduğu için aşkın yavaş işlenmesi normal. Bizi klasik yaz dizilerinden ayıran en büyük özellik de bu.

■ Senaryo geldiğinde sizin ilginizi çeken ne olmuştu?

Klişe olmaması, 'Doruk'un kendi içinde farklı hikayelerinin olması, aşk yaşaması ve ekibin hikayedeki uyumu... Bütün bunlar birleşince benim ilgimi çekmeye yetti.