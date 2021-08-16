Deniz yerine tekne kahvaltısı

Oyuncu Ebru Şahin
, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la önceki gün Göcek
'te kiraladıkları lüks teknede görüntülendi. İkili, denize girecekleri sırada hemen yan taraftaki tekneden kahvaltıya çağrılınca denize girmekten vazgeçip teknenin yolunu tuttu. Teknede arkadaşlarıyla sohbet eden ikili, sonra kendilerini serin sulara bıraktı. Denizde sevgilisinin sırtına çıkan Şahin'in bu halleri objektiflere böyle yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden Ebru Şahin'in yardımına sevgilisi yetişip ona pareosunu uzattı.