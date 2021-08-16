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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Deniz yerine tekne kahvaltısı

Deniz yerine tekne kahvaltısı
Oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la önceki gün Göcek'te kiraladıkları lüks teknede görüntülendi. İkili, denize girecekleri sırada hemen yan taraftaki tekneden kahvaltıya çağrılınca denize girmekten vazgeçip teknenin yolunu tuttu. Teknede arkadaşlarıyla sohbet eden ikili, sonra kendilerini serin sulara bıraktı. Denizde sevgilisinin sırtına çıkan Şahin'in bu halleri objektiflere böyle yansıdı. Görüntülendiklerini fark eden Ebru Şahin'in yardımına sevgilisi yetişip ona pareosunu uzattı.
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Deniz yerine tekne kahvaltısı
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