Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten flaş açıklama: Karan’ın vakti setlerde geçecek

Bodrum'da çıkan yangın dolayısıyla tatillerine ara veren oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, İstanbul'a dönmüşlerdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek'te görüntülenen çift, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HAZIRLIKLAR BAŞLADI"
Yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, "Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı" sözleriyle heyecanını dile getirdi.
"KARAN'IN VAKTİ SETLERDE GEÇECEK"
Burak Özçivit, "İkiniz setteyken çocuğa kim bakacak?" sorusuna "Karan'ın vakti setlerde geçecek. Kimi zaman annesinin setine kimi zamanda babasının setine gelecektir" diye cevap verdi.
"ÇOK KORKTUK"
Ünlü çifte ayrıca Bodrum'daki evlerine yaklaşmakta olan ve söndürülen yangın ile ilgili de soru soruldu. Ünlü çift, "Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Biz de zaten dönmüş bulunduk. Çok korktuk orada da fazla tadımız yoktu." ifadelerini kullandı.