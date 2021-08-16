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Giriş Tarihi: 17.8.2021 01:15

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten flaş açıklama: Karan'ın vakti setlerde geçecek

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten flaş açıklama: Karan’ın vakti setlerde geçecek

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Doludizgin devam eden ilişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına almıştı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen ünlü çift, Fahriye Evcen'in setlere dönmesiyle Karan'a kimin bakacağı sorusunu cevaplandırdı. İşte ünlü çiftin verdiği o cevap!

Bodrum'da çıkan yangın dolayısıyla tatillerine ara veren oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, İstanbul'a dönmüşlerdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek'te görüntülenen çift, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAZIRLIKLAR BAŞLADI"

Yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, "Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı" sözleriyle heyecanını dile getirdi.



"KARAN'IN VAKTİ SETLERDE GEÇECEK"

Burak Özçivit, "İkiniz setteyken çocuğa kim bakacak?" sorusuna "Karan'ın vakti setlerde geçecek. Kimi zaman annesinin setine kimi zamanda babasının setine gelecektir" diye cevap verdi.

"ÇOK KORKTUK"

Ünlü çifte ayrıca Bodrum'daki evlerine yaklaşmakta olan ve söndürülen yangın ile ilgili de soru soruldu. Ünlü çift, "Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Biz de zaten dönmüş bulunduk. Çok korktuk orada da fazla tadımız yoktu." ifadelerini kullandı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten flaş açıklama: Karan'ın vakti setlerde geçecek
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