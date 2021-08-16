Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten flaş açıklama: Karan’ın vakti setlerde geçecek

"ÇOK KORKTUK"

Ünlü çifte ayrıca Bodrum'daki evlerine yaklaşmakta olan ve söndürülen yangın ile ilgili de soru soruldu. Ünlü çift, "Yaşanan olaylar herkesi olduğu kadar bizi de üzdü. Biz de zaten dönmüş bulunduk. Çok korktuk orada da fazla tadımız yoktu." ifadelerini kullandı.