‘Mesafeye dikkat edin, mahvolmayalım’

Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can , önceki akşam Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Concorde Luxury 'de 1.5 yıl aradan sonra Kıbrıslı sevenleriyle buluşan Can, "Burada olmak beni inanılmaz mutlu etti. Gerçekten çok özlemişim. Benim için çok özel bir gece olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sosyal mesafemize dikkat edelim, sonra yine başlar bu pandemi, mahvoluruz" dedi. Gecede Müslüm Gürses 'in ' Paramparça ' ve ' Tutamıyorum Zamanı ' şarkılarını söyleyen Can, "Ruhu şad olsun. Hiçbir zaman unutulmayacak bir insan, unutulmaz bir ses" dedi.