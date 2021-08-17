Beyza Şekerci ile Engin Hepileri’nin oğlu Can’ın neşeli halleri ilgi odağı oldu!

2015 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleri devam eden Engin Hepileri-Beyza Şekerci çifti, oğulları Can ile bir beach'te görüntülendi.
OĞLUNUN KOLLUKLARINI ŞİŞİRDİ
Oğlu Can ile denize giren Engin Hepileri, önce çocuğunun deniz kolluğunu şişirdi. Oyuncu, kollukları her iki koluna takarak; oğlunu deniz için hazırladı.
AİLECE EĞLENCE
Milliyet'in haberine göre; Sonrasında denize giren Hepileri ve kendisinden 11 yaş küçük eşi Şekerci, üç yaşındaki oğulları ile denizde oyun oynadı.
Geçtiğimiz haftalarda yine deniz kenarında görüntülenen oyuncu çift, ellerinden ve ayaklarından tutup Can'ı denizde sallayarak eğlendirdi.
CAN'IN KEYFİNE DİYECEK YOK
Anne ve babasından her defasında kendisini sallamasını tekrar tekrar isteyen Can'ın keyfine diyecek yoktu.
Bir süre daha denizin tadını çıkaran kalan 43 yaşındaki Hepileri ve ailesi, daha sonra localarına geçti.
BOL BOL GÜNEŞLENDİLER
Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çifti, geçtiğimiz ay da Çeşme'de bir beach'te objektiflere yansımıştı. İkili, bol bol güneşlenerek günün tadını çıkarmıştı.