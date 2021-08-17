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Giriş Tarihi: 17.8.2021

'İkimizin Sırrı' ikinci bölümüyle de en çok izlenen dizi oldu

’İkimizin Sırrı’ ikinci bölümüyle de en çok izlenen dizi oldu
BİR anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan, Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan gibi isimlerin rol aldığı 'İkimizin Sırrı', önceki akşam merakla beklenen ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile pazar akşamlarına damgasını vuran 'İkimizin Sırrı', tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu! Dizi Tüm Kişiler'de yüzde 3,08 reyting ve yüzde 11,43 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 2,27 reyting ve yüzde 9,28 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 2,72 reyting ve yüzde 9,86 izlenme payı alarak pazar akşamına damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu dizide; Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular gibi isimler de var.
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'İkimizin Sırrı' ikinci bölümüyle de en çok izlenen dizi oldu
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