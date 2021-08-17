’İkimizin Sırrı’ ikinci bölümüyle de en çok izlenen dizi oldu

BİR
anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan, Leyla Feray
, Aras Aydın
, Dolunay Soysert
, Tülay Günal
, Engin Alkan
gibi isimlerin rol aldığı 'İkimizin Sırrı
', önceki akşam merakla beklenen ikinci bölümüyle atv
ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile pazar akşamlarına damgasını vuran 'İkimizin Sırrı', tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu! Dizi Tüm Kişiler'de yüzde 3,08 reyting ve yüzde 11,43 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 2,27 reyting ve yüzde 9,28 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 2,72 reyting ve yüzde 9,86 izlenme payı alarak pazar akşamına damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş
'ın oturduğu dizide; Bestemsu Özdemir
, Ceyhun Mengirlioğlu
, Irmak Örnek
, Deniz Hamzaoğlu
, Ahsen Türkyılmaz
, Sacide Taşaner
, Tarık Uğur Özenbaş
ve Mina Koyuncular
gibi isimler de var.