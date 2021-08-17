Kalp Yarası’nı tüm Türkiye soluksuz izledi!

Baha'nın kıskacında olan Ayşe, Ferit'i reddetmiş olsa da Ferit'in kaybolmasından çok etkilendi ve içindeki aşk daha da büyüdü. Ayşe'nin Ferit'in bulunması için canla başla mücadele etmesi Azade'nin gözünden kaçmadı ve ortak acıları ikisi arasında ufak bir kırılmaya sebep oldu.