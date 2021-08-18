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Giriş Tarihi: 18.8.2021 10:23 Son Güncelleme: 18.8.2021 10:30

Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasında sular durulmuyor! ‘Biz artık deli muamelesi yapıyoruz’

Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasında sular durulmuyor! ‘Biz artık deli muamelesi yapıyoruz’

Yurt dışında yaşayan iş insanı Efe Önbilgin, 11 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını anne Deniz Akkaya’nın sosyal medyada paylaşması üzerine Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Deniz Akkaya’nın çocuklarının fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Efe Önbilgin, o paylaşımların sosyal medyadan kaldırılmasını talep etmişti. Tanıkların dinlendiği dava geçtiğimiz aylarda karara bağlandı. Mahkeme, Önbilgin’in talebini reddetti ve Deniz Akkaya’nın fotoğrafları kullanabileceğine hükmetti. Önbilgin, çıkan karar sonrası İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak itirazda bulundu. Mahkeme, itirazı kabul ederek davanın yeniden görülmesine karar verdi. Böylelikle ikili arasındaki hukuki süreç tekrar başlamış oldu. Deniz Akkaya, dava sürecini ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile ilişkisinden olan kızının bikinili fotoğraflarının paylaşılmasının engellenmesi için dava açmış ancak kaybetmişti. Bunun üzerine Önbilgin, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı ve davanın yeniden görülmesi için başvurdu.

Akkaya, Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe'nin babasıyla yazışmalarını sosyal medyadan paylaştı ve dava süreci sonrası yaşadıklarını anlattı...

Kızım Ayşe'nin doğumundan beri biyolojik babasının mobbing ve her türlü şiddetine rağmen yüreğime taş basarak kızımın gelişimi için ilişki tesis etme çabalarımıza şahit oldunuz.

Geçen sene yıllar sonra Ayşe artık kendine sahip olan bir çocuk olduğu için Londra'ya, babasının yanına yolladım. Yaşam tarzı bir çocuğa uygun olmamasına rağmen... Kızım bir daha babasına gitmek istemediğini söyleyerek oradan döndü.

Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler. Kızım Ayşe'nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu.

Biz anne kız artık bunlara deli muamelesi yapıyoruz. Ayşe çok mutlu. Eğitimini çok çocuğa kısmet olmayacak şartlarda görüyor. Okuyacak ve bu ülkeye çok hayrı dokunacak.

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Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasında sular durulmuyor! ‘Biz artık deli muamelesi yapıyoruz’
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