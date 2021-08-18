Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin arasında sular durulmuyor! ‘Biz artık deli muamelesi yapıyoruz’

Bu bahsi geçen davayı ben kazandım. Ancak arsızca tekrar aynı davayı açma çabasına girmişler. Kızım Ayşe'nin babasına ilk kez ricası, bu davayı geri çekmesi oldu. Baba kabul etmedi. Az önce kazandığımız bu davanın yine babası tarafından arsızca açıldığına maalesef şahit oldu.