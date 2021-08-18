Derya Şensoy ile Celal Can Algül aşklarını böyle ilan etti!

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'yla üç yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde bitiren Derya Şensoy, yeni bir aşka yelken açmıştı. Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Şensoy ile sevgilisi Celal Can Algül, geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez Cihangir'de objektiflere yakalanmıştı.

'YAKALANDIK DERYA ÇEKTİLER'

Basın mensupları tarafından fotoğraflarının çekildiğinin farkına varınca, 31 yaşındaki sevgilisine dönen Algül, "Yakalandık Derya çektiler" diye haber vermişti. Ünlü oyuncu ise utangaç tavırlar sergileyen sevgilisinin aksine fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olmayarak, "Yapacak bir şey yok artık, çekildi" demişti.