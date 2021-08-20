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Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:01 Son Güncelleme: 20.8.2021 10:01

Armut dibine düştü! Erdal Beşikçioğlu’nun kızı oyuncu oluyor…

Armut dibine düştü! Erdal Beşikçioğlu’nun kızı oyuncu oluyor…

Tatbikat Sahnesi’nın kurucuları ünlü oyuncular Erdal Beşikçioğlu-Elvin Beşikçioğlu çiftinin kızları Derin Beşikçioğlu da oyunculuğu seçti. Fransa’da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde okumaya başlayan Derin Beşikçioğlu’na yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı.

Tiyatro eğitimine Strasbourg'da başladı ancak bir yandan da İstanbul'da konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor. Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili şunları söylüyor:

"Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim."

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Armut dibine düştü! Erdal Beşikçioğlu’nun kızı oyuncu oluyor…
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