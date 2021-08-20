Armut dibine düştü! Erdal Beşikçioğlu’nun kızı oyuncu oluyor…

"Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim."