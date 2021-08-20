Nasılsınız İlkin Hanım? Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

Çok teşekkür ederim. Hayatımın en keyifli döneminde olduğumu söyleyebilirim. Ruhumun, bedenim ve zihnimin en çok dengede olduğunu hissettiğim, özümü keşfettiğim bir süreç. Her anımın tadını çıkarıyorum.

Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezunsunuz. Nasıl karar verdiniz tiyatro okumaya?

Sekiz yıllık bir bale geçmişim var. Konservatuar bale bölümüne hazırlanıyordum. Lisede hayatıma tiyatro girdi. Sahneye çıktım ve kendimi öyle tarifsiz bir duyguda hissetim ki. Mutluluk desem az kalacak ya da haz desem yeterli gelmeyecek boyutta. O tarifsiz duyguya çekildim ve peşinden gittim.