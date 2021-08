Kesinlikle oynamak istediğiniz bir rol var mı?

Beni her rol mutlu eder. Çünkü her bir farklı role katabileceğime inandığım farklı lezzetlerim var. Ekranda henüz oynamadığım tarzdaki roller elbette daha bir heyecanlandırıyor. Şaşırtmak, ezber bozmak benim kalemimdir ve her zaman keyiflidir.

Oyuncu olmak için illa çok güzel ya da seksi olmak mı lazım? Asıl kıstas size göre ne?

Oyuncu olmak için Allah vergisi bir yetenekte olmak lazım. Yetenekliysen sahnede kimse gözlerini senden alamaz zaten.