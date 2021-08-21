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Giriş Tarihi: 21.8.2021 13:52 Son Güncelleme: 21.8.2021 14:39

Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı! Genç oyuncu özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu

Ahsen Eroğlu’ndan aşk itirafı! Genç oyuncu özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu

Geçtiğimiz aylarda final yapan Menajerimi Ara dizisinde Deniz Can Aktaş ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki Ahsen Eroğlu, "Aşka zamanım yok. Kendimi işime ve sanata adamış durumdayım. Benim önceliğim kariyerim. Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir işi yapıyorum. Yine de bu işler kader kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.

Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisinde Dicle karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında konuştu.

Geçtiğimiz aylarda final yapan Menajerimi Ara dizisinde Deniz Can Aktaş ile yakaladığı uyum ile dikkat çeken Ahsen Eroğlu, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"AŞKA ZAMANIM YOK"
Snob Magazin'in haberine göre, 26 yaşındaki Eroğlu, "Aşka zamanım yok. Kendimi işime ve sanata adamış durumdayım. Benim önceliğim kariyerim. Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir işi yapıyorum. Yine de bu işler kader kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda kimse yok" diyen Eroğlu, "Aşkta kriterim yok. Kimi seversem ona yönlenebilirim. Emek vermek önemli" şeklinde konuştu.

2015 yılında oyunculuğa başlayan Ahsen Eroğlu'nun, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu ortaya çıktı. Eroğlu, dana sonra oyunculuğa yönelmiş.

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Ahsen Eroğlu'ndan aşk itirafı! Genç oyuncu özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu
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