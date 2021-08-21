Ahsen Eroğlu’ndan aşk itirafı! Genç oyuncu özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu

"AŞKA ZAMANIM YOK"

Snob Magazin'in haberine göre, 26 yaşındaki Eroğlu, "Aşka zamanım yok. Kendimi işime ve sanata adamış durumdayım. Benim önceliğim kariyerim. Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir işi yapıyorum. Yine de bu işler kader kısmet diyelim" ifadelerini kullandı.