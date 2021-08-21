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Giriş Tarihi: 21.8.2021 10:42 Son Güncelleme: 21.8.2021 10:49

Son dakika: Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!

Son dakika: Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta’dan haber var!

Son olarak "Teşkilat" dizisinde müsteşar yardımcısı 'Mete Bey' karakterini canlandıran Mesut Akusta, önceki gün öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirmişti. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınmıştı. Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika bilgisi geldi. İşte detaylar...

Oyuncu Mesut Akusta (57), önceki gün Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu. Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

BUGÜN UYANDIRILACAK

Hürriyet'in haberine göre; Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre oyuncu, bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen Akusta'nın tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

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Son dakika: Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
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