Deniz Akkaya cezaevine girdi! Selin Ciğerci’nin tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya’ya büyük şok!

"Söylemezsem Olmaz" programının yeni sezonunda Arto'nun yerine geçen Deniz Akkaya, programa bu sabah gelmedi. Polis, Akkaya'yı kanala gelir gelmez alacaklarını ve yayına çıkartmayacaklarını söyledi. Akkaya'ya programın yapımcısı Bilal Özbilge'nin de ulaşamadığı belirtildi. Akkaya, daha sonra Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına evinden bağlanarak katıldı.
DENİZ AKKAYA HAPSE Mİ GİRECEK?
Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonunda yer alan Deniz Akkaya, ilk günü olmasına rağmen bu sabah 08.45'te başlayan programa gelmedi.
Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti. Akkaya, öğlen saatlerinde de teslim oldu.
NE OLMUŞTU?
Kendi kozmetik markasını çıkaran ve Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci her fırsatta anne olmak istediğini dile getiriyor. Çocuk sahibi olmak için araştırmalar yapan Selin Ciğerci, bu konudaki istediğini takipçileriyle de paylaşıyor. Ciğerci'nin bu istediğine Deniz Akkaya'dan tepki geldi.
Canlı yayında Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci birbirine girdi. Deniz Akkaya, Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde 'eltisi' diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince, ortalık karıştı. Canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıktı.
DENİZ AKKAYA'DAN SELİN CİĞERCİ'YE FUHUŞ GÖNDERMESİ
Deniz Akkaya hızını alamadı ve yayından sonra da Selin Ciğerci'yi suçlayan paylaşımlarına devam etti. Akkaya Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylerken ünlü isme fuhuş suçlamasında da bulunarak şunları söyledi:
"Bu zad kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Herkesin ahlak anlayış kendini ilgilendirir ama anne olmayı senden öğrenecek değilim. İnsan fuhuştan buralara geldim diyerek övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen şahsiyetsizsin."