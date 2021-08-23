Haberler Günaydın Haberleri Deniz Akkaya cezaevine girdi! Selin Ciğerci'nin tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya'ya büyük şok!
Giriş Tarihi: 23.8.2021 13:56 Son Güncelleme: 23.8.2021 14:07

Deniz Akkaya cezaevine girdi! Selin Ciğerci'nin tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya'ya büyük şok!

Deniz Akkaya cezaevine girdi! Selin Ciğerci’nin tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya’ya büyük şok!

Deniz Akkaya'ya Selin Ciğerci şoku! Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olmak istediğini açıklamıştı. Bu açıklamaya Deniz Akkaya sert çıkmış, bir programda ağır sözler sarf etmişti. Bunun üzerine ise Selin Ciğerci, kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya üç ay tedbir kararı aldırmıştı. Tedbir kararını hiçe sayan Akkaya, mahkeme kararıyla üç gün zorlama hapis cezasına mahkum edildi. Akkaya, öğlen saatlerinde de teslim oldu.

"Söylemezsem Olmaz" programının yeni sezonunda Arto'nun yerine geçen Deniz Akkaya, programa bu sabah gelmedi. Polis, Akkaya'yı kanala gelir gelmez alacaklarını ve yayına çıkartmayacaklarını söyledi. Akkaya'ya programın yapımcısı Bilal Özbilge'nin de ulaşamadığı belirtildi. Akkaya, daha sonra Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına evinden bağlanarak katıldı.

DENİZ AKKAYA HAPSE Mİ GİRECEK?

Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını hiçe saydığı için 3 gün zorlama hapis yatacak. Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz'ın yeni sezonunda yer alan Deniz Akkaya, ilk günü olmasına rağmen bu sabah 08.45'te başlayan programa gelmedi.

Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti. Akkaya, öğlen saatlerinde de teslim oldu.

NE OLMUŞTU?

Kendi kozmetik markasını çıkaran ve Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci her fırsatta anne olmak istediğini dile getiriyor. Çocuk sahibi olmak için araştırmalar yapan Selin Ciğerci, bu konudaki istediğini takipçileriyle de paylaşıyor. Ciğerci'nin bu istediğine Deniz Akkaya'dan tepki geldi.

Canlı yayında Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci birbirine girdi. Deniz Akkaya, Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde 'eltisi' diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince, ortalık karıştı. Canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıktı.

DENİZ AKKAYA'DAN SELİN CİĞERCİ'YE FUHUŞ GÖNDERMESİ

Deniz Akkaya hızını alamadı ve yayından sonra da Selin Ciğerci'yi suçlayan paylaşımlarına devam etti. Akkaya Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylerken ünlü isme fuhuş suçlamasında da bulunarak şunları söyledi:

"Bu zad kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Herkesin ahlak anlayış kendini ilgilendirir ama anne olmayı senden öğrenecek değilim. İnsan fuhuştan buralara geldim diyerek övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen şahsiyetsizsin."

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Deniz Akkaya cezaevine girdi! Selin Ciğerci'nin tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya'ya büyük şok!
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