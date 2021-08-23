Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, önceki gün Etiler Steakroom isimli mekan çıkışı görüntülendi. Kaan Yıldırım şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu. Kaan Yıldırım'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu gazetecilerin, "Hadise Hanım ile ayrıldınız öncesi ve sonrası için neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.
"KARŞI TARAFIN BİR İLİŞKİSİ VAR"
Yıldırım, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum" diyerek noktayı koydu.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.
BODRUM'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER
Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansımıştı. Samimi görüntüleri uzun süre gündem olmuştu.
AŞKINI HAYKIRDI
Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, elbisesiyle sevgilisine poz verdi. Hadise, paylaşımının altına İspanyolca bir not düştü.