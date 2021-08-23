Kaan Yıldırım şarkıcı Hadise ile biten ilişkisi sonrası ilk kez konuştu!

"KARŞI TARAFIN BİR İLİŞKİSİ VAR"

Yıldırım, "Karşı tarafın bir ilişkisi var. Benim bu konulara girmem hiç uygun olmaz. Ayıp olur. Onun için sizin de anlayış göstermenizi istiyorum" diyerek noktayı koydu.