Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e 15 milyonluk sürpriz!
Giriş Tarihi: 23.8.2021 08:30 Son Güncelleme: 23.8.2021 08:46

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e 15 milyonluk sürpriz!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e 15 milyonluk sürpriz!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'daki Osman Bey rolüyle beğeni toplayan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, Bodrum'da ikinci kez ev sahibi oldu. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'daki evlerinden İstanbul'a dönmüş; uçaktan indikten sonra evlerinin bulunduğu Gümüşlük'te orman yangını çıktığını öğrenmişlerdi. Burak Özçivit’in eşinin Bodrum'da evsiz kalmasına gönlü elvermedi ve yeni bir villa satın aldı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’i kaleme aldı. İşte o yazı…

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'daki Osman Bey rolüyle beğeni toplayan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, Bodrum'da ikinci kez 'ev'lendi!

Hatırlarsınız; Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'daki evlerinden İstanbul'a dönmüş; uçaktan indikten sonra evlerinin bulunduğu Gümüşlük'te orman yangını çıktığını öğrenmişlerdi.

Özellikle Fahriye Evcen, orada olmamalarına rağmen psikolojik olarak yangından çok etkilendiğini söylemişti.

Öğrendim ki, yangın paniğinden sonra Evcen'in tekrar Bodrum'daki evlerine gitmeye gönlü elvermemiş.

Burak Özçivit'in de eşinin Bodrum'da evsiz kalmasına gönlü elvermemiş ve yeni bir villa satın almış. Özçivit, Bodrum Gündoğan'daki Armada Praxis adlı siteden aldığı villaya, tam 15 milyon lira ödemiş. Seneye tatillerini bu villada yapacaklarmış. Bu arada Gümüşlük'teki evlerini de satmamışlar.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’ten eşi Fahriye Evcen’e 15 milyonluk sürpriz!
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