Necati Şaşmaz’dan boşanma sonrası ilk atak! Oğluna verilen raporun sahte olduğunu iddia etti

Oyuncu Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2019 yılında birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı. Dava dilekçesinde Necati Şaşmaz 10 milyon lira tazminat ve çocukların velayetini isterken, Nagehan Kaşıkçı psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü öne sürerek 20 milyon lira tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu.
CEZA MAHKEMESİNDEN BERAAT ETTİ
Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Kaşıkçı'nın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların boşanmasına karar verilmişti. Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, iki çocuğa 7 bin ve 9 bin lira olmak üzere ayda toplamda 16 bin lira ödenmesine karar vermişti.
Aynı zamanda Necati Şaşmaz'ın müşterek çocukların iddiaları doğrultusunda tarikat merkezlerine götürülmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik taleplerin yargılamanın esasına yönelik olmaması nedeniyle reddine karar vermişti.
SAHTE RAPOR İDDİASI
Necati Şaşmaz'ın eski eşi Nagehan Kaşıkçı boşanma süresince 8 yaşındaki oğlunu tarikat merkezlerine götürdüğü için psikolojik sorunlara maruz kaldığına belirten bir rapor almıştı. Necati Şaşmaz, boşanma davası sonrası ilk atağını yaptı. Psikiyatr Muzaffer U.'dan alınan bu raporun sahte olduğunu, para karşılığında alınmış bir rapor olduğunu ileri sürdü.
DÖRT UZMANDAN RAPOR ALDI
Rapor sahibi Psikiyatrın uzmanlık alanının yetişkinler olduğunu ve 14 yaşından küçük oğlu için uygun rapor hazırlayamayacağını iddia etti. Oğlunun sağlıklı olduğunu ileri süren Şaşmaz, alanında uzman dört ayrı psikiyatrdan oğlunun kaygı bozukluğu olmadığına dair rapor aldı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Raporlar eşliğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Şaşmaz, boşanma davasına sahte rapor hazırladığı iddiasıyla Psikiyatr Muzaffer U. hakkında suç duyurusunda bulundu.