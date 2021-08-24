‘Saniye’ ödüllü yönetmenin filminde

ATV
dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova
'da canlandırdığı 'Saniye' karakteriyle dikkat çeken Selin Yeninci
, yaz tatilini sinema filmi ve dijital platformda yayınlanacak dizisi için setlerde geçirdi. Güzel oyuncu, 'Tepenin Ardı', 'Abluka' ve 'Kız Kardeşler
' filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül kazanan yönetmen Emin Alper
'in yeni filmi 'Balkaya'da rol aldı. Daha önce 'Nasipse Olur', 'Toz Ruhu
' ve 'Olur Olur' isimli filmlerde oynayan Yeninci'nin 'Balkaya'daki performansını şimdiden merak ediyorum.