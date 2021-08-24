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Giriş Tarihi: 24.8.2021

‘Saniye’ ödüllü yönetmenin filminde

‘Saniye’ ödüllü yönetmenin filminde
ATV dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı 'Saniye' karakteriyle dikkat çeken Selin Yeninci, yaz tatilini sinema filmi ve dijital platformda yayınlanacak dizisi için setlerde geçirdi. Güzel oyuncu, 'Tepenin Ardı', 'Abluka' ve 'Kız Kardeşler' filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül kazanan yönetmen Emin Alper'in yeni filmi 'Balkaya'da rol aldı. Daha önce 'Nasipse Olur', 'Toz Ruhu' ve 'Olur Olur' isimli filmlerde oynayan Yeninci'nin 'Balkaya'daki performansını şimdiden merak ediyorum.
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‘Saniye’ ödüllü yönetmenin filminde
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