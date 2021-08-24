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Giriş Tarihi: 24.8.2021 10:32 Son Güncelleme: 24.8.2021 11:08

Son Dakika Magazin Haberleri: Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!

Son Dakika Magazin Haberleri: Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili son dakika haberi geldi. Son olarak "Teşkilat" dizisinde yer alan 57 yaşındaki Mesut Akusta, evinde beyin kanaması geçirmişti. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınmıştı. Mesut Akusta'nın sağlık durumu merak ediliyor. Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta’ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı. İşte Mesut Akusta’nın son sağlık durumu…

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

Şafak Özbir Akusta paylaşımını 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…' notuyla paylaştı.

Mesut Akusta'nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre oyuncu uyandırılacaktı.

Ameliyatı başarılı geçen Akusta'nın tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenilmişti.

Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta paylaştı!
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