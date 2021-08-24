Son dakika: Selin Ciğerci’nin tedbir kararını hiçe saymıştı! Hapse giren Deniz Akkaya’dan ilk açıklama

Akkaya, "Gidip aslanlar gibi teslim olacağım. Benim karşısında durduğum şey taşıyıcı annelik. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum. Gidip o şahsı ben şikâyet edeceğim. Çocuk için geleneksel aile ortamı çok önemli. Hiç umurumda değil. Gerekirse 6 ay yatarım. Dönüşüm muhteşem olacak. Benim için üzülmeyin." ifadelerini kullandı.

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