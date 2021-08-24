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Giriş Tarihi: 24.8.2021 18:35 Son Güncelleme: 24.8.2021 18:48

Son dakika: Selin Ciğerci'nin tedbir kararını hiçe saymıştı! Hapse giren Deniz Akkaya'dan ilk açıklama

Son dakika: Selin Ciğerci’nin tedbir kararını hiçe saymıştı! Hapse giren Deniz Akkaya’dan ilk açıklama

Son dakika haberleri: Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski manken Deniz Akkaya arasında yaşanan "Senin çocuğun olmaz" kavgası sonrasında Ciğerci, mahkemeye başvurarak Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı. Koruma kararına uymayan Akkaya hakkında 3 günlü zorlama hapsi verildi. Dün teslim olan Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstendiği televizyon programının yayınına görüntülü olarak bağlandı. Deniz Akkaya programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski manken Deniz Akkaya arasında yaşanan "Senin çocuğun olmaz" kavgası sonrasında Ciğerci, mahkemeye başvurarak Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırmıştı. Akkaya, katıldığı programda açıklamalarına devam etti.

3 GÜNLÜK HAPİS KARARI

Selin Ciğerci, sunucunun tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurmuştu. Bant kayıtlarını inceleyen mahkeme, ünlü mankenin tedbir kararını ihlal ettiğini tespit edince 3 günlük zorlama hapsi kararı almıştı.

TESLİM OLDU

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Deniz Akkaya sunucusu olduğu magazin programına bağlanarak teslim olacağını söyledi. Öğle saatlerine Polis ekiplerine teslim oldu.

"GEREKİRSE 6 AY YATARIM"

Dün teslim olan Deniz Akkaya, sunuculuğunu üstendiği televizyon programının yayınına görüntülü olarak bağlandı. Deniz Akkaya programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akkaya, "Gidip aslanlar gibi teslim olacağım. Benim karşısında durduğum şey taşıyıcı annelik. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum. Gidip o şahsı ben şikâyet edeceğim. Çocuk için geleneksel aile ortamı çok önemli. Hiç umurumda değil. Gerekirse 6 ay yatarım. Dönüşüm muhteşem olacak. Benim için üzülmeyin." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Selin Ciğerci'nin tedbir kararını hiçe saymıştı! Hapse giren Deniz Akkaya'dan ilk açıklama
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