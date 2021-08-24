Haberler Günaydın Haberleri Sürpriz aşk ortaya çıktı! Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen gönlünü Uğur Güven'e kaptırdı
Giriş Tarihi: 24.8.2021 14:00 Son Güncelleme: 24.8.2021 15:30

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen gönlünü Uğur Güven'e kaptırdı

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen gönlünü Uğur Güven’e kaptırdı

32 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Kay Allen bir süredir ekranlardan uzak duruyor, dijital platformda boy gösteriyor. Sosyal medyada 800 bini aşkın takipçisi bulunan Yasemin Kay Allen, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Allen, son olarak özel hayatındaki flaş gelişme ile gündeme geldi. Yasemin Kay Allen, bir dönem Hadise ve Ece Sükan ile yaşadığı aşklarla gündemde olan iş insanı Uğur Güven'e gönlünü kaptırdı. Sürpriz aşk önceki akşam ortaya çıktı. İkili, katıldıkları bir partiden sonra el ele objektiflere takıldı.

Bodrum önceki gece sürpriz bir aşka tanık oldu. Hadise ve Ece Sükan gibi Türkiye'nin en gözde kadınlarıyla aşk yaşayan Uğur Güven, yine başka bir güzelin kalbine girmeyi başardı.

Çapkın iş adamı, önceki gece Cennet Koyu'nda bulunan Akana Otel'in beach'inde oyuncu Yasemin Allen ile bir partiye katıldı.

ALLEN PANİK YAPTI

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ayrıldıktan sonra kalbini aşka kapatan Allen, adeta mutluluk sarhoşuydu. Bütün gece el ele göz göze olup, sarmaş dolaş dans eden Allen ve Güven, gece sonunda ise karaya geçmek için iskelede bekledi.

Bot geldiği sırada Güven'in "Yasemin hadi aşkım gidelim" demesi dikkat çekti. Birden hareketlenen bot Allen'i almayınca güzel oyuncu panik yaptı. Uğur Güven, kaptanı uyararak sevgilisini bota bindirdi. Sürpriz aşıklar, daha sonra sarmaş dolaş mekandan ayrılarak karaya çıktı.

Uğur Güven'in Yasemin Allen'in yanağını okşadığı aşk dolu anlar Takvim objektifine böyle yansıdı...

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Sürpriz aşk ortaya çıktı! Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen gönlünü Uğur Güven'e kaptırdı
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