Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’dan ilk fotoğraf geldi! Aşk iddiaları kulisleri hareketlendirdi!

Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir yalnız olan Murat Boz ile geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Tuba Büyüküstün hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.
BOĞAZ'DA YEMEK
Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak ikilinin aşk yaşadığı hatta geçtiğimiz ay da Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yediğine ilişkin haberler basına yansımıştı. Taraflardan konuyla ilgili açıklama gelmezken, Büyüküstün ve Boz önceki akşam da Alaçatı'daydı.
İLK FOTOĞRAF
Dizideki rol arkadaşlarıyla bir araya gelen ikiliden Murat Boz, ilk kez Büyüküstün ile fotoğrafını paylaştı. Çiftin yan yana oturması da dikkatlerden kaçmazken, takipçileri Büyüküstün ve Boz'un birbirlerine yakıştıklarına dair yorumlarda bulundu.
6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ
Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini tek celsede noktalamıştı. Büyüküstün'ün bu evliliğinden 9 yaşında Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunuyor.
2012'DE BOŞANDI
2008'de Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştiren Murat Boz, 2012 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ardından ünlü şarkıcı, Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açmış ve çiftin nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde yolları ayrılmıştı.
"İLİŞKİM YOK, OLURSA SÖYLERİM"
Geçtiğimiz haftalarda Murat Boz'un ismini saklı tuttuğu bir kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından Boz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak dedikoduları yalanladı. Boz, "Bir ilişkim yok. Olursa bunu muhakkak sizlerle paylaşırım." dedi.