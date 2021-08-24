Tuba Büyüküstün ile Murat Boz’dan ilk fotoğraf geldi! Aşk iddiaları kulisleri hareketlendirdi!

BOĞAZ'DA YEMEK

Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de yer alacak ikilinin aşk yaşadığı hatta geçtiğimiz ay da Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yediğine ilişkin haberler basına yansımıştı. Taraflardan konuyla ilgili açıklama gelmezken, Büyüküstün ve Boz önceki akşam da Alaçatı'daydı.