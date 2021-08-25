Son dakika magazin haberi: Nagehan Kaşıkçı’dan, Necati Şaşmaz’ın ’Sahte rapor’ iddiasına jet yanıt

Son dakika magazin haberi... Nagehan Kaşıkçı eski eşi, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın 'sahte rapor sundu' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nagehan Kaşıkçı açıklamada, "Dün itibariyle basında çıkan, şahsımı ve çocuklarımı ilgilendiren asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duydum. Medyada bahsi geçen 'sahte rapor' iddiası tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir." ifadelerini kullandı.
"ÇOCUĞUMUN UĞRADIĞI PSİKOLOJİK ZARARLAR AÇIK ŞEKİLDE İFADE EDİLMİŞTİR"
Nagehan Kaşıkçı açıklamasının devamında, "Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine Anadolu Adliyesi Adli Destek Birimi psikolog ve pedagog uzman heyeti, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor, sahte olduğu iddia edilen rapor ile tamamen aynı doğrultudadır. Çocuğumun tarikat oluşumu nedeniyle uğradığı psikolojik zararlar, raporların tamamında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir" dedi.
"ÇOCUKLARIMIN SAĞLIKLI BİRER BİREY OLARAK YETİŞMELERİ İÇİN ÇABA SARF ETMESİ EN BÜYÜK TEMENNİMDİR"
Kaşıkçı, 'sahte rapor iddiasının bahsi geçen kurum ve hekimlere sayıgsızca yöneltilmiş iftiradan öteye geçemediğini belirtti ve "Çocuklarımın babasının kendi kusurlarını kamufle etmek amacıyla mesleğini dürüstçe icra eden hekimlere ithamda bulunmak yerine çocuklarının sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmesi en büyük temennimdir." ifadelerine yer verdi.
"HUKUKİ MÜCADELEMİ SÜRDÜRDÜĞÜMÜ VE SÜRDÜRECEĞİMİ BİLDİRİRİM"
Kaşıkçı daha sonra, "Bu konuda anneleri olarak her türlü gayreti gösterdiğimi, çocuklarımın pedagojik tedavi süreçlerini titizlikle takip ettiğimi bildirmek isterim. Son olarak çocuklarımın babasının da mensubu olduğu, dini ve ahlaki değerlere tamamen aykırı tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan çocuklarımı korumak ve uzak tutmak adına hukuki mücadelemi sürdürdüğümü ve sürdüreceğimi de kamuoyuna saygılarımla bildiririm" dedi.