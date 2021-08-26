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Giriş Tarihi: 26.8.2021 13:26 Son Güncelleme: 26.8.2021 13:29

Sıla ile İlker Kaleli’nin aşk tatili! Ünlü çift böyle görüntülendi!

Sıla ile İlker Kaleli’nin aşk tatili! Ünlü çift böyle görüntülendi!

Yılın aşk bombasına imza atan Sıla ve İlker Kaleli cephesinden art arda hamleler gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Sıla, Ahmet Kural ile olaylı ayrılığının ardından gönlünü şef Hazer Amani'ye kaptırmıştı. Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani, 11 aylık evliliklerini bu yılın başında noktalamıştı. Sıla Hazer Amani'yi çabuk unuttu, aradığı aşkı oyuncu İlker Kaleli'de buldu. Sosyal medyada da ilişkilerini ilan eden Sıla ile İlker Kaleli, Bodrum tatilinde objektiflere takıldı.

Sıla ve İlker Kaleli, ilk kez magazin muhabirleri tarafından birlikte görüntülendi. 4 aydır Bodrum'da olan sevgililer, önceki gün Bitez'deki bir plajda objektife yansıdı.

ŞEZLONGDA KEYİFLİ SOHBET

Hürriyet'in haberine göre; Sıla-İlker Kaleli aşkı tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır Bodrum'da olan âşıklar, ilk kez önceki gün birlikte görüntülendi.

Arkadaşlarıyla beraber Bitez'deki bir plaja giden sevgililer, şezlonglarında yan yana güneşlenirken objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla kahkahalar eşliğinde sohbet eden Sıla ve İlker Kaleli hayli keyifliydi.

ÖNCE POZ SONRA DENİZ

Sıla akşamüstü kız arkadaşıyla beraber denize girdi, İlker Kaleli de şezlongundan onu izledi. Önce arkadaşına deniz kenarında poz veren ünlü şarkıcı, daha sonra mavi sulara atlayıp yarım saat boyunca yüzdü. Sıla ve İlker Kaleli, keyifli geçen günün ardından eşyalarını toplayıp birlikte kaldıkları eve döndü.

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Sıla ile İlker Kaleli’nin aşk tatili! Ünlü çift böyle görüntülendi!
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