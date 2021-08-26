Strateji oyununda dünyayı fethediyor

OYUNDAN ÇOK ETKİLENDİ
ATV dizisi Kuruluş Osman
'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit
, şimdi de oyun dünyasında kahraman oldu. Fetih Altın Çağ
adlı strateji oyunundan çok etkilendiğini söyleyen Özçivit, kendisinin yer alacağı bölümlerin yazım aşamasında da görev aldı.
KEYİFLİ BİR DENEYİM OLDU
ÖZÇİVİT, Fetih Altın Çağ'da cesareti ve güçlü liderliğiyle dünyayı fethedecek. Ünlü oyuncu, "Oyun dünyasına bu projeyle adım attım. Güzel bir iş birliği oldu. Oyunda yer almak ve oynamak çok keyifli... Benim için de çok farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.