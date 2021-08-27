CEZA MAHKEMESİNDEN BERAAT ETTİ

Ayrıca boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Kaşıkçı'nın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefona kaydettiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde yargılanan Necati Şaşmaz, üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat etmişti.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Davayı karara bağlayan mahkeme, tarafların boşanmasına karar verilmişti. Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar veren mahkeme, iki çocuğa 7 bin ve 9 bin lira olmak üzere ayda toplamda 16 bin lira ödenmesine karar vermişti.