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Giriş Tarihi: 28.8.2021

Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisine aşık oldu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisine aşık oldu

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gönlünü bir başka güzele kaptırdığı konuşuluyor. Genç iş insanının, bir süredir Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ile birlikte olduğu iddia edildi

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda büyük aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını ayırmıştı. Zehra, annesi ve babasının onayını almasına rağmen ilişkilerine nokta koymuştu. Bu arada Kadayıfçıoğlu'nun yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Genç iş insanı, gönlünü bu kez de Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a kaptırdı.



GÖZLERDEN UZAK
Ural ile Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz aylarda arkadaş ortamında tanıştı. İkili, bir süre sonra yalnız görüşmeye başladı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü. Gözlerden uzak bir ilişki yürütmek isteyen çift, görüntülenmemek için gazetecilerin olmadığı yerlerde buluşuyor. Zekeriyaköy ve Beykoz'da görüşmeyi tercih eden çiçeği burnunda sevgililerin bir hayli mutlu olduğu öğrenildi.
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Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu’nun eski sevgilisine aşık oldu
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