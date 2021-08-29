Alex de Souza’nın locası Tolgahan Sayışman’ın oldu! Kesenin ağzını açtı!

Tolgahan Sayışman, Fenerbahçe forması altında efsane olan ve Kadıköy'de heykeli dikilen Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'nın locası diye bilinen yeri satın aldı.
Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren 39 yaşındaki oyuncu, Alex'in futbol oynadığı dönemde satın aldığı ve ailesinin her maçı takip ettiği yerin yeni sahibi oldu.
Milliyet'in haberine göre; Sayışman'ın, locaya 55 bin euro (545 bin TL) ödediği öğrenildi. Oyuncu, Alex'in Kadıköy'de her golünden sonra koştuğu locaya ise oğlu Efehan'ın ismini verdi.
Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımdan ayrılmasından sonra loca karaborsaya düşmüş ve bir dönem Emre Belözoğlu'nun aldığı iddia edilmişti.
Böylece geçtiğimiz mayıs ayında iki yaşına basan Efehan Sayışman, Fenerbahçe'nin en genç yaşta loca sahibi taraftarı oldu.