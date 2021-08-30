Deniz Akkaya’nın sivri dili başını ağrıtmaya devam ediyor! Hakaretten yargılanacak!

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan güncel konuları ele alan programında sunucu Türker Akıncı ve konukları araştırmacı yazarlar Erkan Trükten, Haluk Özdil insanlığın fiziksel ve bilişsel özellikleri ile oynanmasını öngören bu akımın reklamını yapan Deniz Akkaya'nın paylaşımları hakkında konuştu.
SOSYAL MEDYADAN ALENEN HAKARET
Akkaya, bu akımı eleştirenler için 'Gericilikte ısrar edenlere inat, geleceği bize getirmekte yaşasın transhümanizm diyelim mi?' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak akımı kabul etmeyenlere 'gerici' ithamında bulundu. Eski manken programın sunucusu ve konukları için yine sosyal medya hesabından iddiaya göre '4 geri zekalı çıkmış konuşuyor' şeklinde sözler sarf etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Deniz Akkaya'nın bu sözleri sonrası program sunucusu ve konuklar savcılığa başvurdu. Deniz Akkaya'nın kendilerine yönelik hakaret suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından Akkaya hakkında soruşturma başlattı.
HAKARET SUÇUNDAN DAVA
Aldığı disiplin hapsi ile gündemden düşmeyen Akkaya hakkında soruşturma sonunda iddianame düzenledi. Eski mankenin 'Cahiliyetin dili hep aynı, kafayı yemişsiniz, dört geri zekalı ' sözleri üç ayrı kişiye 'Hakaret' suçundan dava açılmasına sebep oldu. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Selin Ciğerci ile girdiği polemik sonrası hakkında çıkarılan tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yatmıştı.