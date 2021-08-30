Gülben Ergen’den imalı paylaşım! Gülben Ergen düşmanlarına gözdağı verdi!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bugün yaptığı yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Gülben Ergen paylaşımında düşmanlarını hedef aldı ve fotoğrafın altına anlamlı bir yazı paylaştı.
"DÜŞMANIN BİR HEVESLE 'HAH ŞİMDİ BU DARBE İLE ÖLDÜRDÜM ÇABASININ BENDEKİ KARŞILIĞI"
Sosyal medyayı sık kullanan Gülben Ergen'in son paylaşımını altına, "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" ifadelerini kullandı.
EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Ayrıca ekibine de teşekkür eden ünlü sanatçı paylaşımın devamında, "Beni ve ekip arkadaşlarımı haftalarca o kadar güzel ağırladınız ki…Hepimiz mekanı evimiz bildik. Alaçatı ve İzmir'in tartışmasız mükemmel eğlenceli ve sıcak dinleyicileri bizi haftalarca tıklım tıklım doldurup onore ettiniz. En büyük teşekkürümüz size." ifadelerine de yer verdi.
KOSTÜME 'HANÇER' İSMİNİ TAKTI
Geçtiğimiz gün konser veren Gülben Ergen'in kostüm tasarımını ise Gülşah Saraçoğlu yaptı. Saraçoğlu, kostümüne 'hançer' adını taktı.
"SIRTIMDAN HANÇERLEYENLERE GELSİN"
Konser sırasında kostümü ile ilgili açıklama da yapan Gülben Ergen, "Sırtımdan hançerleyenlere gelsin" diyerek imalı bir açıklamada bulundu.
BEĞENDİĞİ YORUMU ALINTILADI
Sosyal medya kullanıcıları ise Gülben Ergen bu paylaşımı sonrasında birçok yorumda bulundu. Ünlü şarkıcı ise çok beğendiği bir yoruma hikayesinde yer verdi.