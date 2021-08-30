Gülben Ergen’den imalı paylaşım! Gülben Ergen düşmanlarına gözdağı verdi!

EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca ekibine de teşekkür eden ünlü sanatçı paylaşımın devamında, "Beni ve ekip arkadaşlarımı haftalarca o kadar güzel ağırladınız ki…Hepimiz mekanı evimiz bildik. Alaçatı ve İzmir'in tartışmasız mükemmel eğlenceli ve sıcak dinleyicileri bizi haftalarca tıklım tıklım doldurup onore ettiniz. En büyük teşekkürümüz size." ifadelerine de yer verdi.