Aşk bacayı sardı Türkiye Ferit ve Ayşe’ye kilitlendi! ‘Kalp Yarası’ zirvenin tek sahibi

Hande defterini kapatarak Betül'le yeni bir yola giren Yaman'ı yalnız bırakmayan Adnan, önce Azade'yle birlikte Betül'ü istemeye gitti, ardından da konakta nişan kutlaması yapıldı. Nişanda tüm aile bir aradaydı. Ferit ve Ayşe'nin mutluluğu herkesin dikkatini çekti. Baha'yı nişana getirerek Ferit ve Ayşe'yi ayıracağını düşünen Hande karşısında babasını buldu. Hüseyin Varoğlu kızının neler yaptığını öğrenmişti ve öfkeyle olaya el koydu. Hırsından gözü dönen Hande ise ne yaptı etti, Baha'yla ilgili her şeyi Ferit'e anlatmak için Ferit'e ulaşmanın bir yolunu buldu.