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Giriş Tarihi: 31.8.2021 14:30 Son Güncelleme: 31.8.2021 14:30

Aşk bombası patladı! Sarp Levendoğlu gönlünü Naz Çağla Irmak'a kaptırdı!

Aşk bombası patladı! Sarp Levendoğlu gönlünü Naz Çağla Irmak’a kaptırdı!

Şimdilerde "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’ı canlandırmak için hazırlıklarını sürdüren oyuncu Naz Çağla Irmak, son olarak özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. Naz Çağla Irmak'ın, gönlünü kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'a kaptırdığı iddia edildi. Irmak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile aşk iddialarını güçlendirdi. Irmak ve Levendoğlu'nun yanak yanağa paylaştığı samimi poz, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını altı ay önce ayıran ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu (39), aradığı aşkı buldu.

AŞKINI İLAN ETTİ

Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açtı.

Önceki gün bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne serdi. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmadı.

2016'DA BOŞANDILAR

Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı.

Oyuncu, ayrılığın ardından Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy'la aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan ikili, altı ay önce ayrılık kararı almıştı.

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Aşk bombası patladı! Sarp Levendoğlu gönlünü Naz Çağla Irmak'a kaptırdı!
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