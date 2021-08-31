Aşk bombası patladı! Sarp Levendoğlu gönlünü Naz Çağla Irmak’a kaptırdı!

Merhum sanatçı Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını altı ay önce ayıran ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu (39), aradığı aşkı buldu.
AŞKINI İLAN ETTİ
Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak (24) ile yeni bir aşka yelken açtı.
Önceki gün bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne serdi. Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmadı.
2016'DA BOŞANDILAR
Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı.
Oyuncu, ayrılığın ardından Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy'la aşk yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan ikili, altı ay önce ayrılık kararı almıştı.