‘Bir Zamanlar Çukurova’ 4.sezon yayın tarihi belli oldu! İlk görüntüler heyecan yarattı

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna ait görüntüler, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber'de ekranlara geldi.
Diziye bu sezon dahil olan İbrahim Çelikkol'un da ilk kez görüldüğü tanıtım, merakla beklenen yeni sezona dair büyük heyecan yarattı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Üçüncü sezonun final bölümünde Demir'i gölge gibi takip eden gizli düşmana karşı tüm Çukurova seferber olmuştu.
Bir Zamanlar Çukurova'dan muhteşem dönüş! atv Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon 103. Bölüm ilk görüntüler yayınlandı
Küçük Leyla'yı alıkoyan, değirmenleri yakıp tırları kaçıran eşkıyayı Fikret'le birlikte aramaya koyulan Demir'in konağı yangın yerine dönmüş, yaşanan hengâmede Demir ortadan kaybolmuştu.